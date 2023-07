Wisselvallige dag met lichte regen in Beverwijk

Goedemorgen IJmuiden! Het weer is vandaag redelijk mild met temperaturen die vrij constant blijven tussen de 16 en 18 graden. De dag begint met lichte regen rond 05 uur, dus houd daar rekening mee als je van plan bent vroeg op pad te gaan. Daarna wordt het voor een korte periode licht bewolkt tot ongeveer 07 uur. Vanaf 08 uur verwachten we opnieuw wat lichte regen, maar deze zal niet veel meer zijn dan een druppel hier en daar. Deze condities houden aan tot ongeveer 09 uur, waarna het weer droog wordt en we kunnen genieten van licht bewolkte omstandigheden gedurende de rest van de ochtend. Rond het middaguur zien we zeer lichte bewolking met temperaturen rond de comfortabele 18 graden. Dit patroon houdt aan tot in de vroege namiddag waarbij er sprake is van half bewolkte omstandigheden. Later in de avond, rond 19 uur, wordt het volledig bewolkt maar gelukkig blijft het droog. De temperatuur daalt iets naar een nog steeds aangename 17 graden na zonsondergang en blijft zo tot laat in de avond. Over het algemeen kan men stellen dat dit een mooie dag is om buiten te zijn in IJmuiden - gewoon even opletten tijdens die paar momentjes van lichte regenval deze ochtend!