Kamperen bij boer in eigen dorp: "Als het hier op is, ga ik thuis koud bier halen"

Normaal kiezen ze voor Spanje, Frankrijk of Kroatië, maar dit weekend kamperen zo'n veertig Haarlemmermeerse gezinnen op een camping in hun eigen gemeente. Ze hebben hun tent, caravan of camper neergezet op Landgoed Kleine Vennep van boer Dirk Molenaar, die zijn erf graag ter beschikking stelt voor de pop up-camping.

"We hebben veertig plaatsen, daarvan hebben we er 35 verkocht", vertelt Jorrit Visser van Projectteam Park 21. Gasten betalen 25 euro per nacht of 60 euro voor het hele weekend.

De tijdelijke camping is onderdeel van de Zomerweken waarmee de gemeente Haarlemmermeer Park 21 probeert te promoten. Park 21 is een groene buffer tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep en moet het groeiend aantal inwoners uit de Haarlemmermeer voldoende recreatiemogelijkheden bieden.

Het is de vierde keer dat de pop up-camping op het landgoed staat. De familie Den Ouden was iedere keer van de partij. "Normaal gaan we naar Frankrijk of Spanje, dit jaar blijven we dicht bij huis", vertelt Hans den Ouden. "We wonen aan de andere kant van de dijk", zegt hij terwijl hij richting de Calatravabrug De Harp wijst.

Dat geldt ook voor Eric Hofstee. "Als het bier op is, gaan we thuis koud bier halen", zegt hij. Hofstee prijst het gemak van kamperen in je 'achtertuin'. Hij staat vaak op Kroatische campings, maar vindt die zo luxe geworden dat de charme van het kamperen een beetje is verdwenen. "Dan heb je een staplaats van honderd vierkante meter met een eigen toiletblok. Dan hoef je niet meer met je teiltje afwas over de camping."