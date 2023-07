Politie houdt verdachte aan na vondst explosief in afvalcontainer op IJburg

De politie heeft een verdachte aangehouden naar aanleiding van een gevonden explosief in een afvalcontainer aan de Cas Oorthuyskade op IJburg. Rond 15.45 uur kreeg de politie via een melder bericht dat 'er iets in de prullenbak lag dat leek op een explosief'. De verdachte werd deze avond in een woning in de buurt aangehouden. "Uit voorzorg gaan we in deze woning naar binnen, om te kijken of daar eventueel nog meer explosieven liggen", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Voor de politie was dit reden om met meerdere eenheden op de melding af te komen. Los van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), werd ook de Forensische Opsporing opgeroepen. Waar eerst nog niet zeker was of het om een explosief ging, is dit nu wel duidelijk. "Het gaat om een explosief, dat weten we nu echt zeker", aldus de woordvoerder. "We gaan onderzoeken wat de verdachte precies te maken heeft met het aangetroffen explosief."

De straat is afgezet voor onderzoek en voor zover bekend hoeven mensen in de buurt hun woningen niet te verlaten. Op onderstaande foto's is te zien dat politie onder andere een stormram bij zich heeft.

De EOD heeft ongeveer twee uur later een explosief tot ontploffing gebracht aan de Ruigoordweg in het Westelijk Havengebied. Vermoedelijk gaat het om het explosief dat eerder in de afvalcontainer op IJburg werd gevonden.