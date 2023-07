EOD vindt explosief in afvalcontainer Amsterdam-Oost, een verdachte aangehouden

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vanavond een explosief aangetroffen in een afvalcontainer op IJburg in Amsterdam-Oost. Kort daarna is een verdachte aangehouden in een woning.

De politie kreeg rond 15.45 uur van een anonieme tipgever te horen dat er mogelijk explosief materiaal lag in een vuilcontainer aan de Cas Oorthuyskade. Meerdere eenheden werden vervolgens ingezet om onderzoek te doen in de container. Los van de EOD werd ook de Forensische Opsporing opgeroepen.

De straat op IJburg is tijdelijk afgezet. Voor zover bekend hoeven de mensen hun huizen niet te verlaten. De verdachte is aangehouden in een woning in de omgeving. De politie doet daar onderzoek om te kijken of er nog explosieven liggen.