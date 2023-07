Doelpuntrijke oefenwedstrijd eindigt voor Telstar in zege op Excelsior Maassluis

Het is Telstar opnieuw gelukt om ongeslagen te blijven in de oefencampagne. De Witte Leeuwen bonden zaterdagmiddag Excelsior Maassluis aan de zegekar. Het werd in Velsen-Zuid 5-3, mede door twee treffers van Youssef El Kachati.

Telstar legde Excelsior Maassluis met 5-3 over de knie - Foto: Twitter @Telstar1963nv

De oefenwedstrijd tegen tweededivionist Excelsior Maassluis was onderdeel van de open dag, die voor het eerst sinds 2019 op het programma staat. Bij een van de eerste aanvallen van de thuisploeg was het al raak. Tom Overtoom tekende voor de 1-0. Ondanks een paar kleine kansjes van de bezoekers uit Maassluis bleef de score voor de rust ongewijzigd. Net als in de eerste helft, was het in de tweede snel raak voor Telstar. Ditmaal was Cain Seedorf het eindstation. Tekst gaat verder onder de tweet.

Pieter Langedijk zorgde voor een snelle aansluitingstreffer (2-1), waarna El Kachati de marge weer vergrootte naar twee. Jongelingen Jorn Ringelberg en Dave van Delft (na een fout van de keeper) maakten het in de slotfase nog spannend (3-3). De Velsenaren trokken uiteindelijk toch aan het langste eind. El Kachati en Alae-Eddine Bouyaghlafen zorgden voor de eindstand: 5-3. Telstar speelt komende dinsdag in Lisse tegen de plaatselijke FC in de eerstvolgende oefenwedstrijd. Aftrap is 20.00 uur.