Dagboek van een ooggetuige: "Haarlem was in 1573 het Europese nieuws van de dag"

Na een lange en bloedige strijd nam het Spaanse leger 450 jaar geleden de stad Haarlem in. Maar de onverzettelijke Haarlemmers hadden de vijand wel aan het wankelen gebracht. De gebeurtenissen tijdens het Beleg van Haarlem in de zestiende eeuw worden in detail beschreven in het Dagboek van een ooggetuige.

Jos Wienen, Barbara Kooij en Anton van der Lem - Foto: NH / Rob Wtenweerde

Haarlem stond deze week stil bij het einde van het Beleg van Haarlem door de Spanjaarden in 1573. Precies 450 jaar geleden moest de stad zich na een belegering van zeven maanden overgeven, omdat hongersnood dreigde voor de inwoners. Maar voor het zover was, had Haarlem de vijand grote schade toegebracht. Uiteindelijk verloren de Spanjaarden de oorlog in Alkmaar. Dagboek In een volle Gravenzaal van het stadhuis opende burgemeester Wienen de avond die werd georganiseerd door de Coornhert Stichting Haarlem. Specialist in de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog, Anton van der Lem hield een lezing over die tijd en het hoogtepunt van de avond was de presentatie van het boek Dagboek van een ooggetuige van Barbara Kooij. Het dagboek is een moderne vertaling van de dagboeken van Willem Janszoon Verwer, een lid van een vooraanstaande Haarlemse familie in die periode. Hij beschrijft het leven in de stad tijdens de belegering door het leger van Filips II. Verwer beschrijft de dagelijkse beschietingen, moordpartijen en gevechten in en rond de stad. Het is in de vertaling van Kooij een spannend verhaal over de oorlog die talloze soldaten en burgers het leven kostte.

"Het is alsof je de krant leest met berichten over de oorlog in Oekraïne: zo dicht zit je op de gebeurtenissen" Wim Cerutti, voorzitter Coornhert Stichting Haarlem

Burgemeester Wienen: "Het Beleg van Haarlem was destijds echt het Europese nieuws van de dag. Hoe was het mogelijk dat die Haarlemmers zeven maanden lang het machtigste leger van de wereld wisten tegen te houden? Vergelijk het met de oorlog in Oekraïne. Dat land wordt in de strijd tegen Rusland gesteund door een internationale coalitie. Dat was 450 jaar geleden ook al zo. Huurlingen uit diverse landen schoten het leger onder leiding van Willem van Oranje te hulp." Voorzitter Wim Cerutti van de Coornhert Stichting beaamt dat: "De belegering van Haarlem was een gruwelijke en wrede slachtpartij, waarbij tienduizend Spaanse soldaten omkwamen. Na de overgave werden duizenden Haarlemmer geëxecuteerd. Wie het dagboek leest, wordt daar helemaal over geïnformeerd. Alsof je nu de krant leest over de oorlog in Oekraïne: zo dicht zit je op de huid van de gebeurtenissen." Kenau De legendarische Kenau Simonsdochter Hasselaer speelt ook een rol in het boek. Volgens de overlevering voerde zij honderden Haarlemse vrouwen aan in de strijd om de stad. Jos Wienen: "Ze was een buitengewoon bijzondere historische figuur. Een vrouwelijke ondernemer in de zestiende eeuw. Ze had een scheepswerf en leverde hout aan het Haarlemse stadsbestuur om een schip te bouwen om tegen de Spanjaarden te vechten." Maar vocht Kenau ook echt mee? Historicus Wienen: "Kenau heeft samen met andere vrouwen meegewerkt aan de verdediging van de stad. Hoe precies weten we niet, maar in ieder geval met het herstel van muren en het aanreiken van verdedigingsmiddelen. Maar wellicht is er door vrouwen ook echt meegevochten op de stadswallen."

De Gravenzaal zat volgepakt - Foto: NH / Rob Wtenweerde

Aan het einde van de avond werden ook de plannen voor het stadsfestival Fier Haarlem gepresenteerd. Vanaf 2025 moet dat een jaarlijks terugkerend vierdaags feest worden, waarbij de periode van het Beleg van Haarlem ook centraal staat. Want ook al verloor Haarlem de strijd: inwoners mogen trots zijn op het roemruchte verleden. Dagboek van een ooggetuige ligt nu in de boekwinkel.