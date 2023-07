Ongenaakbare Kool tekent voor vierde etappe-zege op rij in Ladies Tour

Er staat geen maat op Charlotte Kool in de Baloise Ladies Tour. De wielrenster uit Kortenhoef heeft zaterdag ook het eerste stuk van de derde etappe gewonnen. De 24-jarige was de snelste na een rit van Breskens naar Knokke-Heist. Kool heeft inmiddels al vier keer op rij gewonnen, na de proloog en de eerste twee etappes.

Er volgt zaterdagmiddag nog een individuele tijdrit in en rond Knokke-Heist. In de sprint hield Kool landgenote Lucinda Brand (tweede) en de Noorse Emma Norsgaard (derde) achter zich. Dat is toevalligerwijs ook de verdeling op de ranglijst van het algemeen klassement.

De Baloise Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.