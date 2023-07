'Zooitje' op snelwegen A7 en A8 door afgesloten verbindingswegen bij Amsterdam

Vanwege werkzaamheden rond de Coentunnel is het vandaag enorm druk op de snelwegen ten noorden van Amsterdam. Al de hele dag staat het verkeer op de A7 richting Zaanstad en de A8 richting Amsterdam vast of komt maar langzaam vooruit. De ANWB noemt de situatie 'een zooitje' .

Wie vanuit Hoorn of Zaanstad over de A4 richting Den Haag of Rotterdam wil, kan het best omrijden via de A10-Oost en de A10-Zuid. Vanuit Zaanstad binnendoor naar de A9 kan ook, om daarvandaan via de A5 op de A4 terecht te komen.

Ook de komende weekenden moet verkeer op deze trajecten rekening houden met vertraging. Steeds wordt vanaf vrijdag gewerkt aan het asfalt op en rond de A10 bij de Coentunnel. Ook dan wordt het verkeer omgeleid en moet er rekening worden gehouden door extra reistijd van zeker 20 minuten.

Hoewel het weekend is en veel mensen op vakantie gaan, zijn er door Rijkswaterstaat toch werkzaamheden gepland: "We proberen altijd ene moment uit te kiezen dat het zo minder mogelijk hinder oplevert, dus niet doordeweeks in de spits. En in dit geval een weekend, omdat het dan rustiger is", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.