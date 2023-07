Fataal ongeluk Heemskerk gebeurde pal voor Hans' huis: 'Er moeten camera's komen'

Een klap heeft hij niet gehoord, de traumahelikopter en de sirenes van de hulpdiensten wel. Pal voor Hans Ros' woning aan de Rijksstraatweg in Heemskerk overleed vannacht een 49-jarige fietser uit Castricum nadat hij was aangereden door een auto. "Er wordt hier verschrikkelijk hard gereden."

Dodelijk ongeluk Heemskerk gebeurde pal voor Hans' huis aan Rijksstraatweg - Foto: Inter Visual Studio/Kyrilian de Bot

Dat vertelt Hans telefonisch aan NH Nieuws. De weg is inmiddels vrijgegeven, maar de politie doet nog wel onderzoek naar de toedracht van de fatale aanrijding. Of de automobilist harder reed dan de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur is nog niet bekend, maar volgens de Heemskerker gebeurt dat wel regelmatig. Vooral 's avonds wordt het gaspedaal geregeld dieper ingedrukt dan toegestaan, merkt de Hans. "Soms lijkt het wel alsof ze wegraces houden. Eigenlijk zouden ze camera's moeten plaatsen." Tweede dodelijke ongeluk "Sinds ik hier woon, is dit het tweede dodelijke ongeluk", vertelt hij. Bij dat eerdere ongeluk kwam een motorrijder om het leven, herinnert hij zich de botsing uit 2015. "Toen woonde ik hier nog maar een paar weken."

Hans vermoedt dat de overleden fietser 'uit het duin' kwam, de Rijksstraatweg probeerde over te steken en daarbij de auto te laat heeft gezien. Hoewel er een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers is, en die is voorzien van verkeerslichten, staan die geregeld uit. "Die gaan om 18.00 uur uit, dat zijn geen tijden." Bekijk hieronder de situatie op de oversteekplaats via Google Streetview bij daglicht. Artikel gaat door onder de afbeelding.

De Heemskerker lag op het moment van de aanrijding al in bed, en werd wakker van de hulpdiensten voor de deur, die zich over het slachtoffer ontfermden. "Als je moet handelen, ga je handelen, maar het was al te laat", vertelt hij. Hij heeft daarna nog een paar uur nachtrust gepakt, maar van harte ging dat niet. "Je ligt er toch mee in je hoofd, je slaapt er niet lekkerder van." De politie kan nog niet zeggen of de automobilist onder invloed was. Het gaat om een 21-jarige Heilooër. Hij is op het bureau verhoord.