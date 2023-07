Tientallen dieren gedumpt tijdens vakantie: Geluksvogels belanden bij Knaagdierencentrum in IJmuiden

De vakantie breekt aan en dat betekent volle hokken en overuren voor de vrijwilligers van het Knaagdierencentrum in IJmuiden. Voor veel mensen lijkt vakantieplezier belangrijker dan het lot van hun konijn of cavia: ieder jaar worden tientallen dieren in de natuur gedumpt. De geluksvogels komen in de opvang terecht, anderen komen op een nare manier aan hun einde.

Marleen Welberger, coördinator Knaagdierencentrum IJmuiden - Foto: NH Nieuws

Veel mensen denken hun konijn of cavia een plezier te doen door ze uit te zetten in de natuur of in een park, maar dat is een - vaak dodelijk - misverstand legt Marleen Welbergen van het Knaagdierencentrum IJmuiden uit. "Konijnen en cavia's maar ook ratjes en muizen die je in huis houdt zijn tamme dieren. Ze zijn gewend aan voedsel uit een bakje en kennen hun natuurlijke vijanden niet", vertelt de coördinator. Bovendien zijn sommige tamme konijnen en cavia's zwart of wit en daarmee een makkelijke prooi voor vossen of honden. Geluksvogels Hoeveel huisdieren worden gedumpt en sterven in de natuur is niet te becijferen. De dieren die geluk hebben worden gespot door oplettende wandelaars die de dierenambulance waarschuwen. Die brengt de dieren dan bijvoorbeeld naar het Knaagdierencentrum aan de Heerenduinweg. Naarmate de zomervakantie nadert, zijn daar steeds meer hokken bezet. Lees verder onder de video

Vakantie begint, knaagdieren gedumpt - NH Nieuws

"In vakantietijd groeit het aantal dieren dat gebracht wordt met tientallen", zegt Marleen die daar duidelijk niet vrolijk van wordt. Ze wijst op de kooien waarin een stel witte muizen onbezorgd speelt. "Die muizen werden met doos en al op straat gezet, je vraagt je dan af wat mensen bezielt", aldus Marleen.

"Het is af en toe echt moeilijk, je gaat soms met tranen in je ogen naar je werk" Marleen Welbergen, coördinator Knaagdierencentrum IJmuiden

Marleen vertelt dat ze nooit gewend raakt aan het dierenleed dat zij dagelijks in haar werk tegenkomt. "Het is af en toe echt moeilijk je gaat soms met tranen in je ogen naar je werk." Gelukkig, vertelt ze, staat daar tegenover dat er ook een hele hoop lieve mensen zijn die het goed met de dieren voor hebben en oog hebben voor het leed. Toch is het Knaagdierencentrum altijd op zoek naar mensen die één of twee dieren willen adopteren. Konijnen, cavia's en muizen worden uitsluitend per twee geplaatst omdat het groepsdieren zijn. Chip-plicht Het lukt gelukkig regelmatig om dieren een nieuw onderkomen te bieden, maar het zou natuurlijk nog beter zijn als er minder opvangplaatsen nodig zijn. Wat daarbij zou helpen is kennis over het houden van huisdieren. Als mensen zich beter voorbereiden weten ze beter waar ze aan beginnen en is de kans op ongelukken kleiner, benadrukt coördinator Marleen. Verder pleit zij voor een chip-verplichting voor konijnen, die al voor honden geldt, en binnenkort ook voor katten wordt ingevoerd. Daarmee kun je altijd achterhalen wie de eigenaar van het dier is en er verantwoordelijk voor is.