Na 24 uur paalzitten beginnen de rug en kont van Stef toch wel pijn te doen

Al 24 uur lang zit Stef Langedijk uit De Weere op een paal boven een sloot in Lambertschaag. Zonder slaap, zonder sanitaire stop. Terwijl hij eigenlijk met zijn eigen band op het evenement moest spelen, doet hij voor de tweede keer mee aan de jaarlijkse traditie in Lambertschaag: paalzitten. Hoe gaat het na 24 uur met hem?

Vrijdagmiddag 16 uur: Vijftien bikkels beklimmen hun paal, die in de sloot is neergezet. En daar zitten ze dan, als het goed is tot zondagavond 20.36 uur. Stef zit helemaal rechts, aan het einde. Op precies dezelfde plek als vorig jaar, toen hij zijn vuurdoop beleefde.

"Wat ik mee heb? Sowieso een jas en drie broeken. Vorig jaar had ik geen skibroek mee en heeft mijn moeder die later nog gebracht. 's Nachts kan het aardig koud zijn als je stilzit boven het water. Verder mijn mobiel, een powerbank en wat Dextro Energy. Daar moet het mee lukken."

Vrijdagavond 23 uur: De kop is eraf. "We hebben een lekker begin gehad, al waait het steeds wel flink. Het was gezellig druk. Er speelde een bandje en een DJ. Ik kan vanaf mijn paal nog net een stukje de tent in kijken. Spijt dat ik hier zat en niet in de tent stond, had ik nog niet. Maar dat komt misschien zondag wel, op de laatste dag."

Zaterdag 9 uur: Stef heeft een 'goede' nacht gehad, zonder slaap, uiteraard. "Al was het wel wat saai, eerlijk gezegd. In de nacht zijn er weinig mensen aanwezig, wel wordt er muziek gedraaid. Verder zijn we wat bellen aan het blazen en klooien we een beetje met een waterpistooltje. Je moet toch wat, afleiding is heel belangrijk. Met de twee jongens naast mij kan ik leuk ouwehoeren, dus dat is gezellig. Mijn moeder kwam vanochtend vroeg ook al even langs."

