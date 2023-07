Fietser overleden bij aanrijding in Heemkerk

Bij een aanrijding op de Rijksstraatweg in Heemskerk is vannacht een fietser om het leven gekomen.

De fietser werd iets na 4.00 uur ter hoogte van de Duinweg geschept door een auto, bevestigt de politie tegenover NH. Behalve ambulancepersoneel en politie werd ook de brandweer opgeroepen. Pogingen om het slachtoffer te reanimeren mochten niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plaatse.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De weg is urenlang dicht geweest, maar inmiddels weer vrijgegeven. De betrokken automobilist is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau, wat bij ernstige ongelukken een standaardprocedure is.