Bewolkte en regenachtige dag in Uitgeest

Goedemorgen, hier is uw weerbericht voor Wijk aan Zee vandaag. We beginnen de dag met bewolkte omstandigheden en een constante temperatuur van 19 graden in de vroege ochtenduren tot 10 uur. Het zal dan overgaan in lichte regenval die begint rond 11 uur, waarbij we ongeveer 0,2mm neerslag verwachten. Deze lichte regen houdt aan tot het midden van de middag, met variërende hoeveelheden tussen de 0,22 en 0,51mm per uur. De temperatuur zal gedurende deze periode oplopen tot een maximum van 20 graden rond het middaguur voordat ze daalt naar een mildere 18 graden tijdens de piekregentijd omstreeks 14:00 uur. Vanaf vier uur 's middags zullen we terugkeren naar bewolkte omstandigheden zonder neerslag en blijft het kwik steken op een koele 18 graden. Naarmate we ons richting avond begeven wordt het weer helderder met geen wolken verwacht na zeven uur 's avonds. Verwacht wordt dat dit heldere weer zal doorgaan tot laat in de nacht met temperaturen die dalen naar een aangename 17 graden tegen twintigste uurtje vanavond. Dit zou dus perfect kunnen zijn voor elke buitenactiviteiten of evenementjes gepland later op de dag! Kortom, bereid je voor op een gedeeltelijk natte maar aangenaam koele dag in Wijk aan Zee!