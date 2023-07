Ajax en Tadic uit elkaar: contract van aanvoerder officieel ontbonden

Het huwelijk tussen Dusan Tadic en Ajax is officieel over. De club heeft zojuist bekendgemaakt dat het contract van de Serviër officieel is ontbonden. De aanvoerder van Ajax verlaat na vijf seizoenen Amsterdam.

Tadic zegt dat het besluit om de club te verlaten een hele lastige geweest is. "Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken." Sven Mislintat zegt dat ze Tadic graag bij de club hadden behouden, maar zijn wens respecteren.

Gesprek met Mislintat

Sinds woensdag speelt de soap rond Tadic. De Serviër was die dag niet aanwezig op de eerste training waar de internationals weer aanwezig waren, maar dat zou zijn geweest vanwege privéredenen. Donderdag had hij met directeur voetbalzaken een gesprek van een half uur op De Toekomst en ging vervolgens weer naar huis.

Vanochtend wist Voetbal International te vertellen dat het gesprek tussen Tadic zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic en Mislintat zou zijn gegaan over de ontbinding van het contract van de Serviër. Hij is namelijk niet tevreden over de huidige kwaliteit van de selectie en wil dat er aankopen worden gedaan, terwijl de club juist wil geld zou willen besparen om het misgelopen geld van de Champions League goed te maken.

Einde van tijdperk

Tadic een van de grootverdieners bij de club, zou met die reden zijn carrière liever ergens anders vervolgen. Dat kan zomaar bij het Turkse Besiktas zijn. Die naam zingt ook al dagen rond en ze zouden ook al een officieel voorstel hebben neergelegd bij de Servische aanvaller.

Met het vertrek van Tadic komt er een einde aan een tijdperk bij de club. Hij wist zich elk jaar de boeken in te schrijven met zijn geweldige resultaten. Tadic speelde 241 wedstrijden en daarin maakte hij 105 doelpunten en gaf hij 112 keer een assist.

Wat Tadic betreft is dit overigens geen definitief afscheid, "Ik blijf voor altijd Ajacied en hoop in de nabije toekomst in Amsterdam terug te keren in een andere rol, als trainer.” Ajax heeft ook aangegeven dat dit voor hem mogelijk is binnen de club. "De deur blijft wat dat betreft zeker voor hem open staan", aldus Ajax.