Verkiezing: dit zijn de drie mooiste nieuwe buurten in West-Friesland

Het Westfries Genootschap organiseert de verkiezing van 'de mooiste nieuwe buurt'. Buurten die in de periode 2000 tot heden zijn gerealiseerd of ingrijpend gerenoveerd konden zich aanmelden. Uit die aanmeldingen zijn inmiddels drie genomineerden: Bangert & Oosterpolder in Zwaag - de buurt rond het Unjerpad, de Magnusbuurt in Schagen en Patrimoniumbuurt in Enkhuizen.

De verkiezing 'met oog voor inpassing in het Westfriese landschap en de historie', is onderdeel van een traditie van het genootschap. Voorgaande jaren ging de verkiezing over het mooiste vrijstaande woonhuis en het mooiste nieuwe bedrijfsgebouw. Dit jaar richt de verkiezing zich dus op 'nieuwe' buurten.

Speelse gevels en frisse kleuren

Bewoners konden zelf buurten aandragen voor de verkiezing. De inzender van de buurt in Zwaag stelt dat de jonge wijk Bangert & Oosterpolder in Zwaag rijtjeshuizen heeft zoals je ze niet vaak ziet: speelse gevels, een scala aan frisse kleuren baksteen en verschillende kleuren.

Willem Schenk is verantwoordelijk voor de deelname van de Patrimoniumbuurt in Enkhuizen. "Ik had nooit verwacht dat we genomineerd zouden worden", vertelt hij in de radio-uitzending bij WEEFF. Toch is hij overtuigd dat de nominatie terecht is. "Het is zo'n fantastisch mooie buurt. De mooiste buurt van Enkhuizen", stelt hij trots.

Bekijk hieronder het interview met Willem Schenk.

De derde nominatie is voor de Magnusbuurt in Schagen. De buurt is dankzij de inzet van de bewoners niet gesloopt maar gerenoveerd, waardoor deze creatie van architect Jos Vlaming niet verloren is gegaan. Volgens de inzender is er een goede mix van woningen voor gezinnen en starters gecreëerd, voorzien van een goede straatverlichting.

Foto: Magnusbuurt in Schagen - Bron: Westfries Genootschap - Foto: WEEFF

Het is tot en met 13 augustus mogelijk om een stem uit te brengen voor de verkiezing van 'de mooiste nieuwe buurt' van West-Friesland.