Hoornse Boaz (9) organiseert ruilbeurs voor Pokémonkaarten: "Al heel lang willen doen"

De 9-jarige Boaz uit Hoorn is gek op Pokémonkaarten en heeft thuis een flinke verzameling. Om zijn eigen dubbele kaarten te ruilen, en kinderen te leren kennen die deze kaarten ook hebben, organiseert hij morgen een heuse ruilbeurs in wijkcentrum De Zaagtand in Hoorn. "Ik wil iets organiseren voor kinderen dat er nog niet is."

Om kinderen uit te nodigen naar de beurs in Hoorn te komen, maakte Boaz zelf uitnodigingen in de vorm van een Pokémonkaart. "Die heb ik op de computer ontworpen. In mijn klas, op andere scholen, en ook tijdens Koningsdag heb ik die uitgedeeld", legt hij uit. "Om reclame te maken voor de beurs."

Ook lanceerde Boaz zijn initiatief met hulp van zijn vader Paul op het platform 'Voor een mooie stad' in Hoorn. "Al heel snel hadden we meer dan 100 stemmen voor een draagvlak gekregen", zegt Paul. "Het zijn er nu zelfs meer dan 200", vult Boaz verder aan. Reden genoeg voor hen om aan te nemen dat er animo voor de beurs is.

Ruilen en spelen

Op de beurs kan iedereen die dat wil Pokémonkaarten ruilen, maar ook laten beoordelen. Door de populariteit zijn er veel valse kaarten in omloop. "Zo weet je precies of je een echte of neppe kaart hebt", vertelt vader Paul. "Dit zorgt er voor dat je je kaart kunt ruilen tegen een echte Pokémonkaart. Het is ook nog eens educatief voor de kinderen, omdat ze kunnen leren waar ze op moeten letten. Als er twee neppe zijn, kunnen die natuurlijk ook met elkaar geruild worden."

Naast het ruilen van (dubbele) kaarten is het ook mogelijk om tijdens de beurs een spel te spelen. De Spellenhoorn geeft tijdens de beurs een demonstratie van het Pokémon-spel. "Je hebt allerlei verschillende decks, met daarin tientallen kaarten om tegen elkaar te 'battlen', zegt Boaz.

Meer voor kinderen

Wat voor Boaz - naast zijn passie voor deze speelkaarten - ook meespeelt, is dat er in Hoorn niet veel te doen is voor kinderen van zijn leeftijd. "Ik kijk er heel erg naar uit. Ook van het idee om iets nieuws, een gratis activiteit, op te zetten", vertelt Boaz. "Want op dit moment is er één activiteit met Pokémonkaarten bij De Spellenhoorn. Maar dat is niet zoals ik het doe."

In de toekomst wil Boaz iets als dit vaker organiseren, al houdt zijn vader nog een kleine slag om de arm. "Het hangt natuurlijk ook af van hoeveel animo er is voor de beurs, en of Boaz de middag zelf ook leuk vindt. Want een idee bedenken is leuk, maar de uitvoering is natuurlijk iets heel anders."

De Pokémon Ruilbeurs van de 9-jarige organisator uit Hoorn vindt aankomende woensdag plaats bij De Zaagtand. Het wijkcentrum aan de Sint Eloystraat in Hoorn is geopend van 14.00 tot 17.00 uur.