Pinda's van West-Friese bodem: zorgboerderij Venhuizen experimenteert met eigen soort

De Venhuizense Willem Koopman wil bij zijn zorgboerderij zelf pindakaas produceren met eigen geteelde pinda's van West-Friese grond. Door een eigen ras te ontwikkelen, wil hij duurzame pindakaas maken. Met een zo'n klein mogelijke ecologische voetafdruk.

"Wij hebben diverse soorten pinda's in onze moestuin staan", vertelt Koopman van zorgboerderij 't Radje. Deze soorten moeten de basis gaan vormen voor de zelfgemaakte pindakaas van de zorgboerderij. Het idee om zelf pinda's te verbouwen voor de pindakaas komt voort uit een duurzaam oogpunt. De pinda's voor de pindakaas komt vaak uit warme landen. "Als de pinda's hier vandaan komen, verkleinen wij onze ecologische voetafdruk."

Er zijn nog niet veel mensen die het geprobeerd hebben om pinda's in Nederland te verbouwen. "We testen nu op drie plekken in West-Friesland: Twist, Venhuizen en Schagerbrug." Volgens Koopman heeft de laatste locatie de meeste kans van slagen. "Schagerbrug heeft zandgrond en dat warmt sneller op, en dat is gunstig."

Experimenteren

Het proces is tot nu toe nog echt een experiment. Vorig jaar hebben ze voor het eerst in de volle grond gezaaid. "Maar we hebben geleerd dat we veel eerder moeten zaaien. Het is echt een leerproces."

Het uiteindelijke doel is twintig hectare in de Wieringermeer, maar Koopman verwacht dat het nog wel even duurt voordat er een West-Friese pinda is. "We moeten eerst nog een plant krijgen dat zaad gaat geven. Dus het duurt nog wel tien jaar", stelt hij.