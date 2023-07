Een eeuw Taxi 600 in IJmond: "Ze onderscheiden in vriendelijkheid"

Al honderd jaar geniet Taxi 600, het familiebedrijf van André Schelvis, grote bekendheid in Beverwijk en Wijk aan Zee. Dat is niet voor niets, weet bijvoorbeeld Els, receptioniste bij het Rode Kruis. "Taxi 600 staat bovenaan onze bellijst. Ze zijn er snel en geven gestrande patiënten een armpje of dragen een tas. Dat is niet zo vanzelfsprekend!"