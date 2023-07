Nieuwe speeltuinen Hensbroek geopend na inzet van zes moeders

Door een initiatief van meerdere moeders uit het dorp telt Hensbroek sinds vandaag vier nieuwe gevarieerde speeltuinen voor kinderen van alle leeftijden. Met een speurtocht en feestelijke ceremonie zijn ze vanmiddag geopend. "Het dorpsgevoel is heel sterk, met veel inwoners die iets willen doen voor Hensbroek. We zijn heel trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen", vertelt Femke Wit.

De kinderen in Hensbroek zijn vanmiddag om 14.45 uur begonnen met hun speurtocht langs de nieuwe speelplekken aan het Waterweidje, Roodeswerf, de Burgemeester Straathoflaan en de Woudrustlaan. Bij de toestellen waren allemaal bordjes verstopt, die de kinderen moesten vinden om de woorden 'Samen spelen' te vormen.

Bij de natuurspeeltuin aan de Woudrustlaan in Hensbroek werd om 16.00 uur verzameld, waar kinderen die de juiste oplossing inleverden een pannenkoek konden krijgen. Daarna werden de speeltuinen officieel geopend door de Koggenlandse wethouder Bart Krijnen, met het doorknippen van een lintje.

Verouderde speeltuinen

De speeltuinen van het dorp in Koggenland werden aan het begin van deze eeuw geplaatst en waren verouderd. De inwoners van Hensbroek hebben de handschoen opgepakt om te zorgen voor nieuwe, maar vooral ook gevarieerde speeltuinen. "Alle vier speeltuinen waren op één doelgroep ingericht: kinderen van 4 tot 8 jaar oud. We wilden ook iets bieden aan jongere en oudere kinderen."

In de eerste lockdown werden de zes moeders in het Doe-team speeltuinen Hensbroek door de gemeente bij elkaar gezet, licht Femke Wit van dat team toe. "En zo werd ook de dorpsraad opgericht. Onder de inwoners van het dorp hebben we een enquête gehouden, waar gevraagd werd welke verbeteringen zij willen zien. Daar kwamen de speeltuinen veel in terug. Ook hebben we kinderen van de basisscholen gevraagd om hun ideale speeltuin te tekenen, waarop veel leuke initiatieven kwamen. Dat hebben we als basis gebruikt."

Mogelijk vijfde locatie

Volgens Femke is het maken van vier verschillende speeltuinen voor kinderen van alle leeftijden in Hensbroek goed gelukt. "En daar zijn we echt ontzettend trots op! We hebben nu vier ontzettend mooie speeltuinen", vertelt ze. "Mooier dan we van tevoren hadden kunnen denken."

Ook de gemeente was volgens de initiatiefnemer positief over de inbreng die Femke en haar team gegeven hebben. "Zij hadden eerst een andere aanpak bedacht, door de toestellen in de speeltuinen ongeveer te vervangen met dezelfde die er al stonden. Dat is nu veranderd."

Naast de vier speeltuinen die vandaag officieel geopend zijn, moet er in de komende jaren nog een vijfde bij komen. "Maar dat is afhankelijk van de grond waarop het moet komen, omdat er in die wijk nog een school gebouwd gaat worden", licht Femke toe. "Het is de bedoeling om deze speelplaats te combineren met de sportvereniging."