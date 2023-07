Voor het goede doel 2500 kilometer rennen naar Kiev, Boas doet het: "Moeder is best wel bezorgd"

Alles voor het goede doel: op zaterdag 22 juli begint Boas Kragtwijk op de Dam met zijn hardlooptocht richting Kiev. Iedereen kan hem volgen en steunen met donaties. Dat geld is bestemd voor ambulances aan het Oekraïense oorlogsfront. En hoewel hij vaker flinke afstanden rent, is dit ook voor een geoefend ultrarunner als Kragtwijk een gigantische uitdaging: "Er zullen diepe dalen in zitten, maar we hopen te blijven lachen."

Je moet er maar zin in hebben. Maar hij is dan ook tot op het bot gemotiveerd om Oekraïne te helpen. Met kogelvrije ambulances, die de stichting Zeilen van Vrijheid zal aanschaffen met het geld dat hij ophaalt. Die ambulances zijn niet goedkoop: één wagen kost 30.000 euro.

Even hoofdrekenen: Boas Kragtwijk (28) rent in vijftig dagen in totaal 2500 kilometer. Hoeveel kilometer moet hij dan per dag afleggen? Juist, 50 kilometer. Iedere dag. "Maar dat is een gemiddelde, hoor," zegt Kragtwijk: "Op sommige dagen zal het iets meer zijn, soms iets minder."

"Ons doel is om mensen digitaal mee te nemen in de reis", laat Kragtwijk weten. Via het Instagram-account Ultra4Ukraine houden Kragtwijk en zijn twee reisgenoten iedereen op de hoogte van hun avontuur. Samen met de fotograaf Beau Tillie (23) en zijn coach Bram Vogels (35) is hij inmiddels een jaar bezig met de voorbereidingen. Tillie zorgt voor mooie foto's en video's voor hun socials, en Vogels zorgt voor de nodige lichamelijke en morele support.

Voorzorgsmaatregelen

Oekraïne is natuurlijk een land in oorlog. "Mijn moeder is ook best een beetje bezorgd," zegt Kragtwijk. Maar, voegt hij snel toe, zijn ouders steunen hem volledig - net als zijn vriendin. En ze nemen voorzorgsmaatregelen om het avontuur zo veilig mogelijk aan te gaan. Vanaf het moment dat de mannen de grens met Oekraïne oversteken, zijn ze dan ook niet meer live te volgen en houden ze hun exacte locatie geheim. En op de meest gevaarlijke stukken krijgt Kragtwijk gezelschap van extra beveiliging.

Helemaal voorbereiden op het gevaar kan niet volgens Kragtwijk: "Je gaat natuurlijk een risicoland in. Maar het is ook een heel onstabiel land waarbij je niet weet wanneer wat gebeurt." Toch staat hij te popelen om te beginnen. "Iedereen is zo supportive. Mijn vriendin komt me zelfs even opzoeken als we in Berlijn zijn."