Boris vermoedelijk mishandeld vanwege geaardheid: politie zoekt getuigen

Nadat de bus aangekomen was op Centraal werd Boris door de jongens op het station achtervolgd. In de buurt van de detectiepoortjes werd het slachtoffer op de grond geschopt. Twee vrouwen schoten hem toen te hulp waarna de jongens wegrenden. Volgens de politie zijn de belagers jonge mannen in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Het onderzoeksteam van de politie wil graag dat getuigen zich melden.

Escobar schreef dinsdag op Instagram dat hij in bus 21 onderweg naar CS door vier jongens werd beledigd en met een wapen werd bedreigd. De jongens zouden hun actie ook gefilmd hebben. De 34-jarige Amsterdammer deed mee aan de tv-programma's Make Up Your Mind en Drag Race Holland. Op Instagram liet hij weten dat hij op het moment van de mishandeling niet 'in drag' was.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Roze in blauw

Escobar heeft aangifte gedaan van de mishandeling en staat in contact met Roze in Blauw, het politienetwerk van de lhbti-gemeenschap. In een persbericht schrijft de politie, "mishandeld, gediscrimineerd, beledigd en bedreigd worden op basis van je afkomst, geaardheid, geloof, geslacht of op welke grond dan ook, is iets dat in Nederland te allen tijde onacceptabel, onaanvaardbaar en niet toegestaan is".

De artiest heeft laten weten dat het 'oke' met hem gaat. Over minder dan twee weken begint Amsterdam Pride en de mishandeling laat volgens hem zien hoe belangrijk het is dat dit georganiseerd wordt. "Als mensen zich nog steeds afvragen waarom een pride nodig is in een land als Nederland, laat deze week een voorbeeld zijn waarom het nog heel hard nodig is."