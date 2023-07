Geld voor waterpark in Zwanenburgse speeltuin nog niet bij elkaar, ouders met pet rond

Zwanenburgse ouders zijn een inzamelingsactie gestart om Speeltuin Zwanenburg te helpen bij de financiering van een moderne waterspeelplaats. Tot twee jaar geleden had de speeltuin een pierenbadje, maar dat mag om veiligheidsredenen niet langer worden gebruikt. Hoewel de speeltuinvereniging zelf al flink wat binnengeharkt heeft, is dat nog niet genoeg voor vervanging. Daarom gaan moeders Fleur en Dominique nu met de pet rond.

Direct na de sluiting van het pierenbadje ging de speeltuinvereniging op zoek naar andere speelmogelijkheden. Belangrijkste (wettelijke) eisen waren dat de toestellen duurzaam, onderhoudsarm en toegankelijk voor kinderen met een handicap moesten zijn.

Uiteindelijk selecteerde de vereniging drie opties. Een verkiezing onder kinderen liet er geen twijfel over bestaan: van de 739 kinderen stemden er ruim 600 voor een waterspeelpark.

Sparen

Zo'n park kost wel een klein fortuin. In totaal was er 150.000 euro nodig, een bedrag dat de vereniging bij lange na niet op haar rekening staan. Dankzij fondsen en acties stroomde het geld binnen: begin dit jaar stond de teller op een kleine 90.000 euro. Toch is nu, zes maanden later, nog altijd niet genoeg opgehaald om het park te realiseren.

De hoop dat de kinderen deze zomer nog verkoeling kunnen zoeken op de waterspeelplaats is inmiddels vervlogen, maar volgend jaar móét haalbaar zijn, vinden Fleur en Dominique.

De vrouwen hopen 10.000 euro op te halen. "Voor onze kindjes is het superleuk als er volgend jaar een waterspeeltuin is", zegt Dominique, die haar zoontje van drie geregeld meeneemt naar de speeltuin. "Naast de kinderboerderij is er hier weinig groots voor kinderen."