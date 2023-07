Tamar en kameel Einstein op weg naar Basel vanwege Duitste vertaling reisboek

Tamar Valkenier (36) wandelt met haar kameel Einstein richting Basel. De Haarlemse avonturier doet dat vanwege de Duitse vertaling van haar boek Fulltime Avonturier. Van die titel, in het Duits Vollzeit Abenteureri, is geen woord gelogen. Tamar reist al acht jaar over de wereld, vandaag loopt het duo de Duitse grens over.

Tamar en Einstein over spoorwegovergang - Foto: Tamar Valkenier

"Ik heb geen vaste verblijfplaats", lacht Tamar aan de telefoon, terwijl ze met Einstein voorbij Nijmegen loopt. "Ik kocht hem twee jaar geleden en noemde hem toen zo omdat hij een leuk, pluizig ding op zijn kop heeft. Hij is veel slimmer dan de andere kamelen in de kudde waar hij verblijft. Hij kon heel snel alle hekjes openmaken. Dus die naam is blijven hangen."

"In het Altai gebergte zijn geen supermarkten" Tamar Valkenier, full time reiziger

Einstein is niet de eerste kameel van de 36-jarige globetrotter. "Ik heb eerder een kameel gekocht, dat was een paar jaar geleden in Mongolië. Daar trok ik vijf maanden door het Altai gebergte, alleen zijn er geen supermarkten dus je moet al je eten zelf meenemen."

Met Kameel Simbat en hond Tetti - Foto: Tamar Valkenier

Aan de hand van hoe nomaden daar leven en reizen met kamelen, heeft Tamar geleerd hoe de vijf maanden te overleven. Onder andere over die periode in Mongolië heeft ze het boek Fulltime Avonturier geschreven, dat twee jaar geleden uitkwam. "Het boek met ondertitel, Alles achterlaten en de zoektocht naar ultieme vrijheid, gaat over de gedachtegang 'is dit het nou?' Ik heb een top baan, maar ga ik dit de rest van mijn leven doen? Dat vraagstuk onderzoek ik in het boek", legt Tamar uit.

"Kan ik niet in Nederland een kameel kopen en ermee rondtrekken?" Tamar Valkenier, full time reiziger

Dat boek kwam uit in coronatijd en dus vroeg Tamar zich af hoe ze haar boek kon promoten, mensen mochten immers niet samen komen. "Op de cover van dat boek sta ik samen met mijn Mongoolse kameel", vertelt ze verder. "En dus bedacht ik: kan ik niet in Nederland een kameel kopen en ermee rondtrekken om boeken te bezorgen. Dat heb ik toen drie maanden gedaan." Duitse vertaling Haar boek is nu in het Duits uitgekomen en dus stond haar een ding te doen: Einstein opzoeken en samen met hem, bepakt met een boekentas, door Duitsland te trekken. "Waarom ik dit allemaal doe?", lacht Tamar. "De wereld is een onwijs mooie plek, een heel interessante planeet. Er zijn schitterende bergen, woestijnen en fantastische mensen. En aanvankelijk dacht ik: ik ga een jaartje de wereld in, maar dat is uit de hand gelopen." Tekst gaat door onder de foto.

Ook Tamar had acht jaar geleden een 'normaal' leven met een huis, vrienden en goede baan. "Toch wilde ik iets anders", beaamt ze. "Ik heb toen een fiets gebouwd en ben gaan fietsen door Europa, Indonesië en Australië. Van het een kwam het ander. De reizen werden steeds extremer." Zo ging ze met een ezel van noord naar zuid Jordanië en sliep ze bij daar bij de bedoeïen (nomadenvolk die daar leeft in de woestijn - red.). Ook verbleef ze bij stammen in India en trok bewapend met een hengel en geweer door Nieuw-Zeeland. Acht jaar geen vaste verblijfplaats Tijdens haar reizen verblijft Einstein bij een kudde in Limburg, waar er voor hem wordt gezorgd. Want Tamar heeft ook de afgelopen twee jaar niet stilgezeten met reizen door Oost-Europa, Australië en Turkije. Werken heeft zij na het opzeggen van haar baan niet meer gedaan, maar hoe betaalt zij al het gereis? Tekst gaat door onder de afbeelding.

Tamer met een zelf gevangen vis - Foto: Tamar Valkenier