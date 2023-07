Vijf vragen over de oudste stoomlocomotief van Nederland

Waar komt de oudste stoomlocomotief vandaan?

"Dit is locomotief RSTM 2, dat staat voor Rhijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. In 1881 is deze locomotief gebouwd in Londen, voor het traject tussen Leiden en Katwijk. Al in 1930 had men het idee dat het zo'n bijzonder stuk was dat hij voor museumdoeleinden moest worden bewaard. Hij kwam toen in de collectie van Het Spoorwegmuseum terecht en enkele jaren geleden, in eeuwige bruikleen bij ons."

Hoeveel van dit soort locomotieven waren er?

"Je moet niet vergeten dat rond 1900 het railvervoer het enige snelvervoer was op de lange afstand. Dus er waren best veel locomotieven. Dit soort stoomtramlocomotieven, van dit model, daar zijn er in Nederland 500 van geweest uiteindelijk tot ongeveer 1950. Daar is deze oudste van over gebleven. Het was vooral reizigersvervoer. Dit is overigens niet de alleroudste die in Nederland gereden heeft. Twee jaar ervoor, in 1879, ging de eerste rijden tussen Den Haag en Scheveningen alleen daar werd weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Dat was het moment dat de toenmalig kroonprins overleed en er helemaal geen ruimte was voor festiviteiten dus met zonder al teveel trompetgeschal, is die tramlijn toen geopend. Maar vanaf 1880 zie je die eerste stoomtreinlijnen ontstaan en daar reden deze Merryweather locomotieven."

