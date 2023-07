Wisselvallig weekend: zon, regen en kans op onweer

Volgens Visser is de wind op het IJsselmeer vanavond enige tijd krachtig, komende nacht neemt de wind vervolgens weer af. In de nacht en morgenochtend passeert er een koufront die gepaard gaat met enkele buien in de nacht. "Morgenochtend is het weer droog met bewolking en af en toe wat zon. In de middag komen er wat actievere buien, vooral in het oosten van het land."

Verder is er morgen in de middag kans op buien met mogelijk onweer vanuit het westen van het land. "De temperatuur aan zee loopt op tussen de 22 en 23 graden maar 's middags komt vanuit het zuidwesten windkracht 6 aan de kust opzetten. In de rest van het land wordt het tussen de 24 en 25 graden."