De 14-jarige jongen uit Zaandam die afgelopen dinsdag vermist raakte is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de politie. Waar hij verbleef wordt niet bekend gemaakt.

Dinsdag 11 juli rond 20.00 uur werd de jongen voor het laatst gezien in de H. Gerhardstraat in Zaandam.

"Details over wat er gebeurd is, afgezien van de goede gezondheid, delen we om privacy-redenen niet", aldus de woordvoerder van de politie.