Boer dupe van falend maaibeleid gemeente: "Mijn grasland wordt een wildernis"

Leuk voor de historici en toeristen, maar melkveehouder Piet Meester is er minder blij mee: de onlangs opgehoogde vestingwallen bij het Muiderslot. Deze zijn in ere zijn hersteld zoals ze vroeger ook waren. Probleem voor de boer is dat de wallen nu dermate stijl zijn dat de gemeente ze niet meer kan maaien. Gevolg: er woekert van alles en alle zaadjes en pluisjes die de wilde planten verspreiden waaien zo de grasweide van boer Meester op. "Wij zijn de dupe", aldus de melkveehouder. "Het grasland wordt één wildernis zo"

Steeds vaker treft melkveehouder Meester planten aan op zijn grasweide die er niet thuishoren - NH Nieuws

"Dit is het beste gras van Nederland. Daar moet je zuinig op zijn" Piet Meester, melkveehouder

En dat terwijl Meester bijzonder zuinig is op zijn grasweide. "Wat we hier hebben staan, is Engels Raai", legt Meester uit. "Dit is het beste gras dat we in Nederland hebben. Daar geven de koeien melk van. Het staat hier al honderd jaar. Daar moet je heel zuinig op zijn." Eenmaal een ongewenste plant gespot, trekt de melkveehouder hem er dan ook met wortel en al uit.

Kwestie van tijd De opkomst van het onkruid in de wei valt nu nog mee, maar de melkveehouder vreest dat het een kwestie van tijd is dat het gras in de verdrukking komt. "Jacobskruid is giftig voor paarden", zo weet Meester. "Voor koeien weet ik het niet, maar je wil het gewoon niet in de weide hebben. En dat hardijzer heeft oliehoudend zaad. Dat verteert nooit. Over honderd jaar komt dat nog omhoog."

"We zijn gewoon het afvoerputje van Gooise Meren" Piet Meester, melkveehouder

Meester trok al meerdere keren aan de bel bij de gemeente maar tot nu toe zonder resultaat. "Als ik degene bel die erover gaat, neemt 'ie niet meer op", aldus de Muidenaar. "Als je 'm appt gebeurt er niks. We zijn gewoon het afvoerputje van Gooise Meren."

Reactie gemeente Als wij van NH Nieuws bellen met de gemeente hebben we meer succes en krijgen we van een woordvoerder te horen dat er wordt gewerkt aan een oplossing en dat er dit jaar alsnog gemaaid gaat worden. De melkveehouder zelf heeft ondertussen het geloof in een oplossing een beetje verloren. "Ik ben bang dat er helemaal niks gaat gebeuren", zegt Meester. "En dat we moeten slikken en stikken. Dat is toch wel pijnlijk en jammer."