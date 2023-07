Atleet Fleur Jong schittert met dubbel goud op WK para-atletiek in Parijs

Het is een week met een dikke gouden rand voor Fleur Jong: ze won maar liefst twee keer de hoogst haalbare medaille op het WK para-atletiek in Parijs. Maandag greep de 27-jarige topsporter uit Middenbeemster goud bij het verspringen net als gisteren op de 100 meter sprint.

Van jongs af aan doet Jong al aan sport. "Ik heb altijd getennist en gedanst. Net voor mijn zeventiende verjaardag kreeg ik een bacteriële bloedinfectie, waardoor ik beide benen en een paar vingertoppen verloor. Het was een hele onzekere tijd. Ik dacht alleen: 'Wat gebeurt er allemaal?'. Nadat het gebeurd was moest ik toch op zoek naar iets nieuws. Er was geen andere optie dan vooruit gaan."

Door middel van een paralympische talentendag in 2013 ontdekt ze atletiek. "Een nieuw lijf, een nieuw leven en dus een nieuwe sport", besluit Jong. Vorige week donderdag kwam ze aan in Parijs om mee te doen aan de wereldkampioenschappen. Ze doet mee aan twee onderdelen: verspringen en de 100 meter.

Dat werd maandag bij het verspringen nog even spannend. "Mijn eerste twee sprongen waren ongeldig en je mag er maar drie doen. Toen had ik wel even paniek. Ik dacht: 'Ik ben hier de beste in verspringen, en dat ga ik laten zien ook'. Na beraad met mijn coach hebben we besproken de sprong anders aan te vliegen. Je moet rustig blijven en in jezelf vertrouwen. Dat heb ik gedaan. En het lukte."

Dubbel goud

Met haar sprong van 6,28 meter haalde Jong het eerste goud binnen. "Echt geweldig. Dat heb ik wel even gevierd, maar daarna moest ik door. Dinsdag ben ik meteen naar de baan gegaan, om wat los te lopen en te voelen hoe mijn lijf eraan toe was. Sprinten is toch een heel ander onderdeel dan springen."

Gisteren was het tijd voor de sprint. In de klasse T-64 sprint ze in 12,47 seconden naar de eerste plek. Daarmee haalt de 27-jarige atleet haar tweede gouden plak binnen. "Ik voel me echt fantastisch. Deze week ga ik onwijs genieten, samen met mijn familie en het team."

Wat Jong nu gaat doen en wat haar toekomstige doelen zijn? "Ik heb nog geen paralympische medaille op de 100 meter. Die wil ik. Ook wil ik graag de verste sprong die een paralympiër ooit sprong, van 6 meter 60, uiteindelijk ook verbeteren. Op dit moment is mijn persoonlijke record 6 meter 48."