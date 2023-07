Oudste locomotief van Nederland pronkt in vernieuwde Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

Na een jarenlange, grootscheepse verbouwing gaat vandaag het vernieuwde Museumstoomtram Hoorn-Medemblik open. De werkplaats is twee keer zo groot geworden en bezoekers kunnen nu via een speciale route een kijkje achter de schermen nemen.

Juni 2021 gingen de eerste palen voor de nieuwe werkplaats de grond in. Met de uitbreiding van de werkplaats kan het museum nu jaarrond bezoekers ontvangen. In plaats van de treinreis maken met de stroomtram, is er nu een écht museum waar de geschiedenis van de stoomtram in Nederland wordt verteld.

En die route begint bij de alleroudste locomotief: de nummer 2 van de Rhijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. In 1881 in Londen gebouwd voor de stoomtram tussen Leiden en Katwijk. Al in de jaren 1930 werd deze oudste stoomtram in Nederland voor museumdoeleinden bewaard. Een aantal jaar geleden is de locomotief in permanente bruikleen van Het Spoorwegmuseum, in Hoorn terechtgekomen.