Eerbetoon aan Zandvoorts hondje Dennis in groot houten kunstwerk

Langs het Dennispad in Zandvoort, op de grens tussen de Amsterdamse Waterleidingduinen en de boulevard, is een groot houten kunstwerk van kunstenaar Marc van Vliet verrezen. In het werk is ook hondje Dennis verwerkt: het trouwe Zandvoortse viervoetertje, waar het pad ooit naar is vernoemd.

Deze toegang tot Zandvoort was de afgelopen jaren nou niet bepaald sfeervol. Er stond een grote betonnen muur en een elektriciteitskast. Dat was het wel. Terwijl er toch dagelijks honderden wandelaars en fietsers fietsen en wandelen. Vooral in de zomer. Dat kon beter, dacht de gemeente. Uiteindelijk mocht kunstenaar Marc van Vliet uit Groningen zijn kunstwerk 'ZOET ZOUT' uitwerken. Donderdag werd het officieel gepresenteerd aan de omwonenden, pers én passanten:

Kunstwerk van Marc van Vliet onthuld bij entree van Zandvoort - NH Nieuws

Met de presentatie van het 150 houten palen tellende kunstwerk is ook meteen een punt gezet achter de grootschalige renovatie van de Boulevard Paulus Loot. Hondje Dennis is inmiddels niet meer onder ons. Zijn voormalige eigenaar, meneer Faber, vertelde een tijdje geleden wat meer over zijn viervoeter. Hij liet hem altijd uit in de duinen en samen wandelden ze dan altijd via het pad die kant op. 'Dennis pad' "Dennis was klein en kon ik makkelijk optillen, maar grotere honden braken soms zelf hun pootjes door het wildrooster aan het begin van het pad", aldus Faber. Daarom vroeg de Zandvoortse hoteleigenaar of Waternet niet een extra poortje kon maken naast het wildrooster, en een smal wandelpad, zodat wandelaars én honden voortaan veilig om het rooster heen konden lopen. En die deur en het paadje kwamen er. Meneer Faber maakte daarna zelf het bordje 'Dennispad', maar schreef het per ongeluk met een spatie en zo stond er dus jarenlang: 'Dennis pad'. Kunstenaar Marc van Vliet heeft daarom ook de spelfout van meneer Faber overgenomen. Mét spatie dus. Wie Dennis wil vinden, moet trouwens wel even goed zoeken in het kunstwerk.

Het voormalige bordje van meneer Faber - Foto: NH Nieuws / Paul Tromp