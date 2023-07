Gepromoveerd ADO'20 zet hoog in: "We willen gewoon meedoen, klaar!"

Na het kampioenschap in de derde divisie mag ADO'20 zich gaan opmaken voor een nu al historisch seizoen. Nog nooit speelde de voetbalclub uit Heemskerk zo hoog. Trainer Roy van der Mije zet hoog in. "We zijn ambitieus dus ik krijg er nu echt zin in."

ADO'20-trainer Roy van der Mije: "Wij willen mee gaan draaien" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Afgelopen seizoen degradeerde het gepromoveerde OFC uit Oostzaan direct weer roemloos uit de tweede divisie. Van der Mije wil met ADO'20 als nieuwkomer echter hoog inzetten. "Uiteindelijk willen we mee gaan draaien. Als trainer moet je zeggen: het hoogst haalbare en dat is kampioen. Van daaruit zien we wel. De doelstelling zullen we wel moeten bijstellen. Maar we zullen niet zeggen dat we voor lijfsbehoud gaan, we willen gewoon meedoen, klaar!"

Daarbij tekent Van der Mije wel aan dat het kampioenschap een utopie zal zijn voor de nieuwkomer in de tweede divisie. "Je moet realistisch zijn. We moeten natuurlijk niet denken dat we in één keer kampioen worden. Je moet wel spelen om te winnen. Dat moet de intentie zijn." Tekst loopt door onder de foto.

ADO'20 viert het kampioenschap in de derde divisie - Foto: Orange Pictures

De voorbereiding op het komende seizoen is inmiddels al in volle gang. Afgelopen zaterdag won de ploeg van trainer Roy van der Mije overtuigend met 5-0 van RKAV Volendam. Tegen Telstar (2-1 verlies) legde ADO'20 ook een puike partij op de mat en ging het pas in de slotminuten onderuit, terwijl het lange tijd meekon met het niveau van de Velsenaren. Video-analyse en poppen Het geeft aan dat het vertrouwen bij ADO'20 aanwezig is voordat het begint aan een zwaar seizoen in de tweede divisie. De club heeft daar ook al op ingespeeld door te investeren in een aan aantal zaken. "Er komt een video-analysesysteem en een extra trainer. Het klinkt allemaal heel zielig, maar de materialen worden aangepast. We krijgen poppen in plaats van pionnen. Daar kan je heel veel mee doen. Allemaal van dat soort dingen krijgen we nu en die maken ons hopelijk beter." Tekst loopt door onder de video

Van der Mije: "Het klinkt allemaal zielig" - NH Sport / Stephan Brandhorst