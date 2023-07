Maskers, gps-tracker en een horloge van een ton: Zaans drietal vandaag voor de rechter

Drie jongens uit Purmerend staan vandaag in Alkmaar voor de rechter op verdenking van een gewelddadige poging tot roof van een duur horloge in Westzaan. Twee van de drie verdachten bekennen nu hun betrokkenheid, laat hun advocaat weten aan NH.

De slachtoffers, een wat ouder stel, werden de dagen voor de roofpoging al op de voet gevolgd. Nadat ze werden gespot met vermoedelijk een duur horloge, werd er een gps-tracker onder hun auto geplaatst. Als ze in de avond van 28 oktober vorig jaar de auto voor hun huis parkeren en uitstappen, zien de overvallers hun kans schoon.

Gemaskerd en bewapend met pepperspray stormden drie mannen het voorerf van de woning op, aldus het Openbaar Ministerie. "Horloge! Horloge!", zou er zijn geschreeuwd terwijl ze de vrouw pepperspray in het gezicht spoten. De man bijt van zich af en er ontstaat een gevecht. De overvallers druipen uiteindelijk af zonder buit.

Snel geld

Verdachten B. N. (21) en Y. A. (21) geven toe dat zij betrokken waren bij de roofpoging, laat hun advocaat Johan Mühren weten aan NH. "Maar ze ontkennen met klem dat ze ook maar iets te maken hebben met het plaatsen van de gps-tracker."

Volgens de advocaat is het tweetal een dag voor de poging benaderd door iemand anders met het plan om het horloge te roven. "Gelonkt door de waarde van het horloge, zijn mijn cliënten erin gesprongen", legt Mühren uit. "Ze dachten even snel geld te maken, maar ze hebben niet genoeg nagedacht over de consequenties."

Het leek te gaan om een horloge van het merk Richard Mille, met prijzen rond de 150.000 tot 250.000 euro per stuk. Of de slachtoffers ook daadwerkelijk in bezit waren van zo'n horloge is niet bekend.

Spijt

Volgens hun advocaat hebben allebei de mannen 'ongelofelijke spijt dat ze hieraan hebben meegewerkt.' Om die spijt kracht bij te zetten, willen ze graag in een speciaal mediationtraject treden met de slachtoffers om de pijn en angst bij het stel te verminderen. De slachtoffers hebben laten weten daar niet aan te willen meewerken.

De derde verdachte ontkent alle betrokkenheid bij de zaak. Alle drie de verdachten zitten momenteel negen maanden in voorarrest. Vandaag staan ze voor het eerst voor de rechter. NH is hierbij, volg de website voor updates. In augustus wordt de zaak inhoudelijk behandeld.