Regenboogpad beklad met beledigende teksten, gemeente Texel doet aangifte

Het regenboogpad voor de openbare scholengemeenschap de Hogeberg in Den Burg is woensdagavond beklad met de woorden 'Flikker op'. De gemeente Texel geeft nu aan aangifte te doen van de vandalistische actie. Corrie Setz, rector van de OSG, noemt de actie 'ontoelaatbaar'. Setz: "Heel veel mensen op de school zijn dolblij met dit pad. Het is een zeer klein clubje dat het verpest. Laat ons blij zijn met het regenboogpad."

Corrie Setz geeft aan in overleg te zijn met de gemeente en hen te ondersteunen waar dat kan. "Wij kijken of wij aangifte kunnen doen, maar zijn mogelijk geen partij omdat het openbare grond is. Maar je kunt wel denken aan hulp door middel van bijvoorbeeld camerabeelden."

OSG de Hogeberg in Den Burg is de enige middelbare school op het eiland. Op de school zitten zo'n 700 leerlingen. Weghalen van het regenboogpad is voor de rector absoluut geen optie. "We weten niet of het OSG-leerlingen zijn. Maar we gaan het zeker bespreken op school. Dit soort acties is compleet zinloos en respectloos. Blijf in gesprek met elkaar."

'Asociale actie'

Wethouder Remko van de Belt komt met een korte, maar krachtige reactie, zo meldt mediapartner Texelse Courant: "Asociale actie. We gaan de teksten zo snel mogelijk verwijderen en aangifte doen van vernieling van eigendom van de gemeente."

Het is niet de eerste keer dat het regenboogpad hinder ondervindt van mensen zonder respect voor eigendommen van anderen en respect voor anderen in het algemeen. Eerder werd er met brommers en fietsen al opzettelijk schade toegebracht aan het pad.