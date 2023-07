Dorpshuis Abbekerk hoopvol over afgestoft renovatievoorstel

De kwestie dorpshuis Abbekerk is wéér afgestoft. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of de renovatie nog binnen het 'gereserveerde' budget van 4,7 miljoen euro past. Het bestuur van 'De Nieuwe Haven' krijgt daar toestemming voor, nadat de politiek in Medemblik gisteravond een motie indiende om dit in gang te zetten. "De vlag kan nog niet uit."

De lokale fractie GemeenteBelangen (GB) pakte gisteravond dankbaar de handschoen op, zo vlak voor het zomerreces. Samen met het CDA diende zij een motie in. Het dorp is volgens hen gebaat bij een ontmoetingsplek, nu voorzieningen langzaam verdwijnen. "Bewoners leven al te lang in onzekerheid. We hebben een bestuur dat gereed is om een verdere stap te zetten in het verwezenlijken van de vernieuwbouw", aldus raadslid Luiten Plekker. Het kreeg bijval van de gemeenteraad.

Sceptisch

René Veerman, voorzitter van dorpshuis 'De Nieuwe Haven' in Abbekerk, reageert positief op het nieuws. "We zijn dankbaar voor hun tomeloze inzet. Zonder hen hadden we allang de aftocht ingeblazen. We zijn blij dat we door kunnen." Toch houdt hij een kleine slag om de arm. "Het zijn kleine stapjes, gezien de voorgeschiedenis blijf ik sceptisch. We hadden al veel verder kunnen zijn als de gemeente voldoende capaciteit had."

Het is een nieuw hoofdstuk in een toch al langslepende kwestie. Al tijden is de vraag wat er met het dorpshuis moet gebeuren. Vernieuwbouw leek een optie, maar daar ging in september 2021 een streep doorheen. Reden: een gebrek aan geld. Na een lobby van verschillende politieke partijen was er toch draagvlak voor vernieuwbouw.

Die renovatie zou 4,7 miljoen euro moeten kosten. Geld dat nog steeds op de plank ligt. "Er wordt opnieuw naar het plan gekeken door een zelf aangedragen extern bureau. Dat kijkt of het nog steeds binnen het budget past. In het verleden hebben we al veel versoberd. Kunnen we nog steeds hetzelfde doen als toen gedacht? Het moet wel aantrekkelijk zijn en blijven voldoen aan de eisen van de huisartsenpraktijk, kinderopvang en horeca."

Toekomst huisarts

En daarmee doelt hij op de opvolging van huisarts Kees Mak. Hij zit met zijn huisartsenpraktijk in het dorpshuis en gaat in 2024 met pensioen. Voor de praktijk in Abbekerk vond hij al snel twee jonge huisartsen, die interesse hadden. Wel met één voorwaarde: een gemoderniseerd pand dat past in deze tijd. Veerman: "Ondanks de vertraging hebben ze aangegeven dat ze dit nog steeds willen voortzetten."