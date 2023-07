In de voetsporen van Darwin: Fennardie kookt en werkt twee jaar op zee

Terwijl de meeste mensen werken in een kantoorpand, is voor kok Fennardie Bosma uit IJmuiden het historische zeilschip De Oosterschelde haar werkplek. Binnenkort stapt ze aan boord om voor alle gasten en hun personeel te koken. Het schip maakt een wereldreis van twee jaar, waardoor Fennardie op bijzondere uithoeken in de wereld komt.

Het schip zal in twee jaar ongeveer dezelfde route volgen die Darwin in de negentiende eeuw aflegde toen hij zijn ontdekkingen deed over de evolutie van mensen en dieren. Met 32 etappes gaat De Oosterschelde van augustus 2023 tot juli 2025 naar bestemmingen als Kaapverdië, Brazilië, Chili en de Galapagoseilanden. "Je maakt een soort wereldreis."

Een historisch zeilschip als werkplek

De Oosterschelde is een driemaster van zo'n vijftig meter lang dat van alle gemakken is voorzien. "Als je met het trappetje het dek afloopt, kom je in een prachtige salon", vertelt Bosma. In deze salon is een televisie, een open haard en zelfs een piano. "Helaas kan ik niet spelen", zegt ze lachend.

Bosma werkte al eerder op het schip: ''Ongeveer tien jaar geleden werd ik getipt over een wereldreis met de Oosterschelde. Sindsdien ben ik ingestapt en zijn we alle vijf de continenten afgegaan."

Eigen recepten

Bosma verzorgd als scheepskok samen met een andere kok alle maaltijden tijdens de reis. Ze bakt brood, zorgt voor het diner en bakt cakes, want even van boord gaan om bij een bakker wat te halen zit er tijdens de reis niet in.

Het bedenken van de inkopen is soms dan ook moeilijk: ''Ik gooi mijn eigen winkeltje vol, dus ik heb zelf een voorraad en mijn eigen recepten. Gelukkig heb ik wel altijd genoeg. En anders gebruik je het anders, dat lost zichzelf dan weer op."

Bosma komt dan ook niets te kort op het schip. Haar keuken, een historische kombuis, heeft alles wat ze nodig heeft. "Ik heb hier goede apparatuur en zelfs een afwasmachine."

Het leven aan boord

In totaal zijn er 32 mensen aan boord, waarvan 24 gasten. De gasten die met het schip meevaren, zijn vaak avontuurlijke mensen die tijdens de reis meedraaien als zeevaarders, vertelt Bosma. "Het zijn hele vrolijke mensen die van avontuur houden, maar er gaan ook jonge wetenschappers mee die hun onderzoeksprojecten uitvoeren."

De Oosterschelde vaart de komende twee jaar de wereld rond en Bosma verblijft en werkt er steeds zes weken. Zo gaat ze in oktober met het vliegtuig naar Brazilië, waar ze op het schip stapt om te werken. Na zes weken werken op het schip, zit je een paar weken thuis, daarna vlieg je weer naar een ander land waar het schip ligt. Zo wisselen de koks elkaar af.

Tijdens haar werk kookt Bosma voor zowel de bemanning als de passagiers. "Ik maak in feite wat je thuis ook zou maken. Denk aan pasta, aardappelen, vlees en groenten of iets met rijst." Wel hangen de maaltijden af van het weer. "Als het slecht weer is kook ik iets anders dan wanneer het zonnig is."

Als scheepskok maak je lange dagen van soms wel twaalf uur. In de uren dat Fennardie niet hoeft te werken, kruipt ze het liefst haar bed in of gaat ze een boek lezen. "In de middag trek ik mij meestal even terug, maar 's avonds ben ik er weer en praat ik met de gasten."