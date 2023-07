Bewolking en milde temperaturen vandaag in Wijk aan Zee

Goedemorgen, Beverwijk. We hebben een grotendeels bewolkte dag voor de boeg, waarbij de temperatuur geleidelijk oploopt van 14 graden in de vroege ochtenduren tot 19-20 graden later op de avond. De dag begint met temperaturen rond 14 graden en blijft bewolkt tot ongeveer 06:00 uur wanneer we een lichte stijging naar 15 graden kunnen verwachten. De temperatuur gaat gestaag omhoog en bereikt tegen 07:00 uur alweer de volgende graad bij een eveneens bewolkte hemel. Tegen het einde van het eerste daglichtuur is er een kleine kans op wat lichte regenval met iets minder dan één tiende millimeter neerslag voorspeld, dus vergeet niet je paraplu mee te nemen als je in deze tijd naar buiten moet. De temperatuur zal dan rond de aangename 17 graden liggen. Na deze korte onderbreking keert het weer terug naar bewolkt en begint langzaam verder op te warmen; we kijken uit naar maximaal 19 graden tussen ongeveer negen uur 's ochtends en één uur 's middags. Daarna koelt het iets af naar een consistente 18 graden die tot laat in de avond aanhoudt. Het hoogtepunt van onze dag komt eraan rond negen uur 's avonds wanneer we kunnen genieten van heerlijke temperaturen van maar liefst 20°C onder een nog steeds bewolkte hemel. Na dit hoogtepunt daalt de temperatuur lichtjes terug tot rond de respectabele grens van 19°C voor ons nachtelijke laagste punt. Kortom, hoewel we niet veel zonneschijn krijgen vandaag, zijn er ook geen extreme temperaturen of zware regenvallen om ons zorgen over te maken - gewoon comfortabel weer dat perfect is voor elke binnenactiviteit of eventueel wat buitenwerk als u zich goed kleedt!