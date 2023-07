Meerderheid akkoord met komst asielvilla Heemstede: deel publiek loopt boos weg

De gemeenteraad van Heemstede is donderdagavond akkoord gegaan met het opvangen van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen in het pand aan de Heemsteedse Dreef 156. Wel wordt het aantal vluchtelingen lager dan eerder gedacht. Niet maximaal 25, maar zestien jongeren krijgen straks een plek in de asielvilla.

De publieke tribune zat voor de stemming nog vol - Foto: NH / Rob Wtenweerde

Wethouder Sam Meerhoff van de PvdA kwam direct aan het begin van de vergadering met de aap uit de mouw: het college zet niet langer in op maximaal 25 jonge vluchtelingen, maar in eerste instantie op zestien. Als na tien maanden blijkt dat er weinig tot geen overlast is, kan dat aantal nog verhoogd worden tot maximaal twintig jonge vluchtelingen. Na overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek dat ook goed mogelijk. En daarmee volgen burgemeester en wethouders een door coalitiepartij CDA ingediend amendement. Een amendement is een wijziging in een officieel document. Het raadsvoorstel om het pand aan te kopen en te verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, werd met een de krapst mogelijke meerderheid aangenomen. Elf raadsleden stemden voor, tien stemden tegen het voorstel. Publiek beent boos weg De twee grootste partijen in de raad, VVD en HBB, stemden tegen het voorstel van burgemeester en wethouders. De VVD liet als grootste coalitiepartij weten 'met pijn in het hart' een tegenstem uit te brengen. Struikelpunten voor de liberalen zijn de gevreesde waardedaling van woningen in de buurt en de gebrekkige communicatie door de gemeente. Uit de stemverklaring van HBB (Heemsteeds Burger Belang) bleek dat die partij ook zestien vluchtelingen nog teveel vindt. Na de stemming verliet een groot deel van de aanwezigen demonstratief de publieke tribune. Burgemeester Nienhuis moest eerder al een aantal keer ingrijpen toen er luid applaus of afkeurend gemor vanuit het publiek kwam. Een aantal omwonenden verzet zich tegen de komst van asielzoekers. Ze voelen zich overvallen door de plannen en vinden vooral het eerder genoemde aantal van twintig tot 25 vluchtelingen teveel. Bovendien vrezen ze planschade. Dat is een technische term waarmee bedoeld wordt dat de woningen in de buurt in waarde dalen door toedoen van de overheid.

"Ik ben blij voor de mensen die hier opgevangen worden" Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA