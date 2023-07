Je hebt een VanMoof: en wat nu?

De kans is groot dat VanMoof failliet gaat, dat zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Gisteren werd bekend dat het bedrijf uitstel van betaling heeft gekregen, wat meestal duidt op een aanstaand faillissement. Klanten die nog wachten op hun nieuwe e-bike krijgen dan waarschijnlijk hun geld niet terug. Andere VanMoof-bezitters krijgen waarschijnlijk problemen als de fiets stukgaat en deze dus niet meer gerepareerd kan worden.

Wat als VanMoof failliet gaat? - NH Nieuws

Van een kale kip... Net als gisteren zijn de deuren van de winkel aan de Mauritskade in Oost potdicht. Klanten zitten met vragen: 'kan ik mijn fiets straks nog ophalen van reparatie?', 'wat gebeurt er met mijn geld?', 'waar kan ik terecht als er iets stuk is?'. De onzekerheid over de toekomst van het bedrijf uitte zich gisteren zelfs in boosheid bij klanten. Dat was waarschijnlijk de reden dat de deuren gisteren dicht gingen. Later kwam de aankondiging van de verleende uitstel van betaling.

"Alles is nu bevroren bij VanMoof", vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond. Er zijn twee bewindvoerders aangesteld die binnen twee weken bepalen of het bedrijf nog te redden is. "De kans is groot dat VanMoof failliet gaat", stelt Donat. En als dat gebeurt, moet het fietsenmerk schulden afbetalen. "Eerst zijn partijen als de Belastingdienst en de UWV aan de beurt. Daarna komen de klanten die nog geld krijgen." Maar als het geld op is, is het op. "Van een kale kip kun je niet plukken. Dat is heel zuur voor de consumenten, maar wellicht kun je fluiten naar je centen." Klanten die hun fiets nu bij de reparatie hebben staan, krijgen die wel weer terug als ze dit ter zijner tijd aangeven. Klachtenregen Het gaat al jaren financieel niet goed met VanMoof en het regent klachten bij het bedrijf. Dat komt volgens techjournalist en hoofdredacteur bij Bright, Erwin van der Zande, onder andere door de lancering van het model 'S3'. "Daar zijn gewoon teveel problemen mee. Dan ga je nat als bedrijf." Het kan komen doordat het productieproces misschien te haastig is doorlopen, zegt Van der Zande. "Dan sluipen er kinderziektes in, die ze nu uiteindelijk de kop kosten."

"Ze maken onderdelen die fietsenmakers niet zomaar kunnen bestellen, monteren of repareren" Erwin van der Zande, techjournalist

Een probleem voor huidige VanMoof-rijders: VanMoof heeft het hele productieproces op zich genomen, en gebruikt dan ook andere onderdelen dan andere fietsen. "Ze maken die zelf en fietsenmakers kunnen die niet zomaar bestellen, monteren of repareren", vertelt Van der Zande verder. "Daar kunnen ze de reden voor hebben dat dan hardware en software beter op elkaar aansluit, bijvoorbeeld." Maar het betekent ook dat als VanMoof failliet gaat, de fiets moeilijk ergens anders kan worden gerepareerd. 'Exclusief merk' "Die eigen onderdelen maken het merk exclusief", zegt Donat hierover. "Dat willen consumenten ook, daar kiezen ze voor." Consumenten staan daardoor met lege handen, als er een faillissement komt. Van der Zande is nog voorzichtig positief over de toekomst: "Je kunt sinds kort terecht bij de KwikFit, maar die zitten vol tot november, horen wij. We horen ook dat partijen op zoek zijn in Azië naar de onderdelen die VanMoof gebruikt. Die kunnen ze opkopen en vervolgens een reparatieservice aanbieden, want er zijn hier heel veel mensen met die fiets." Of het bedrijf daadwerkelijk over de kop gaat, wordt dus binnen twee weken duidelijk. VanMoof laat weten tot die tijd niet te kunnen reageren op vragen van media.