Rechtszaak camping Sandevoerde gestart, recreanten positief: "Een goed gevoel"

Ook al moesten ze de protestshirts uittrekken, toch waren zo'n zeventig vaste recreanten van de Zandvoortse camping Sandevoerde na de zitting positief gestemd. Vanmiddag stonden zij in de Haarlemse rechtbank tegenover de nieuwe eigenaar Kennemer Park van die camping. Die wil er nieuwe chalets bouwen en de huidige contracten met de vaste campinggasten ontbinden.

In witte T-shirts met de tekst "Wij willen niet wijken voor de rijken" kwamen er zo'n zeventig vaste gasten van camping Sandevoerde op de zitting in de Jansstraat in Haarlem af.

"Helaas mochten wij deze shirts niet in de rechtbank aanhouden", vertelt Margriet Vollenburg die elf jaar op de camping staat. Toch is ze met die elf jaar een van de 'jonkies', sommige gasten staan er al dertig jaar. "En mijn buurvrouw heeft al 55 jaar een plaatsje op de camping."

Duur

De camping is dan ook volgens de kampeerders een van de laatste plekken waar niet-rijken aan de kust kunnen verblijven. De nieuw te bouwen chalets passen niet in het budget van de huidige bewoners. Ook met de door de nieuwe eigenaar aangeboden kortingen kunnen ze er niet blijven.

Geen vergunning

In de zitting die vanmiddag een paar uur duurde, was een van de heikele punten de vergunningen voor de plannen van de nieuwe eigenaar: zijn die nu wel of niet nodig?

De insteek voor de verbouwing en algehele vernieuwing die de nieuwe eigenaar Kennemer Park wil doorvoeren, is om de bouwplannen zo op te stellen, dat er geen vergunning hoeft worden aangevraagd.

Tekst gaat door onder de foto.