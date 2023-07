Politie op zoek naar vermiste jongen (14) uit Zaandam

De politie is op zoek naar een vermiste 14-jarige jongen. Hij is sinds afgelopen dinsdag rond 20.00 uur vermist uit Zaandam.

De 14-jarige jongen is afgelopen dinsdag 11 juli rond 20.00 uur voor het laatst gezien in de H. Gerhardstraat in Zaandam. Vanuit daar is hij lopend in onbekende richting vertrokken.

De politie vraagt mensen met informatie over de vermissing contact op te nemen.