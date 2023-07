Politie op zoek naar vermiste Carlito (14) uit Zaandam

De politie is op zoek naar de vermiste 14-jarige Carlito Nunes Baptista. Hij is sinds afgelopen dinsdag rond 20.00 uur vermist uit Zaandam.

De 14-jarige Carlito is afgelopen dinsdag 11 juli rond 20.00 uur voor het laatst gezien in de H. Gerhardstraat in Zaandam. Vanuit daar is hij lopend in onbekende richting vertrokken.

Carlito is volgens de politie te herkennen aan zijn licht getinte huid, zwart krullende haar en een moedervlek boven zijn linker wenkbrauw. Op de dag van zijn vermissing droeg hij een donkerblauw Nike-Tech-pak, zwarte Nike Air Max schoenen. Hij heeft geen telefoon, of pinpas bij zich.

De politie vraagt mensen met informatie over de vermissing contact op te nemen.