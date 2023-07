Snackbareigenaar blijft vechten om zijn stekkie: "Het is gewoon oneerlijk"

Het gaat Marcel allemaal niet in de kouwe kleren zitten. Van alle stress heeft hij een paar maanden geleden een hartaanval gekregen met verschillende bypassoperaties. Sinds hij bij een brand in november 2017 zijn snackbar verloor in het centrum van Edam is hij zwervende. Hij dacht op het parkeerterrein aan de Dijkgraaf Poschlaan zijn vaste bestemming te hebben gevonden. "Een ambtenaar verzekerde mij dat ik hier kon blijven staan. Alleen bij hoge nood zou ik me moeten verplaatsen." Maar die belofte bleek loos en Marcel werd verteld dat hij elke avond zijn kar moet verplaatsen. "Maar dat kan helemaal niet met al die geparkeerde auto's", roept Marcel wanhopig uit, "Daar is helemaal geen ruimte voor."