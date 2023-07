Afsluitdijk afgesloten in beide richtingen: verkeer moet omrijden via Flevopolder

Door een storing aan de brug bij Stevinsluizen is de Afsluitdijk al gedurende de hele middag afgesloten voor verkeer. Zowel het verkeer vanuit de richting Noord-Holland, als Friesland moeten daarom omrijden via de Flevopolder.

De afsluiting zorgt voor lange files op de A7 bij Wieringerwerf - Breezanddijk. De vertraging kan daardoor oplopen tot meer dan drie kwartier.

Op dit moment is er een monteur aanwezig om de storing te verhelpen. Het is onbekend hoelang dat zal duren en wat de oorzaak van de storing is.