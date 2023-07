De laatste keer festival Live in Hoorn, of toch niet?

The final edition. Zo werd de laatste editie van festival Live in Hoorn aangekondigd. De komst van ruim 600 woningen op het Pelmolenpad maakt een einde aan het succesvolle evenement. Of is er toch een toekomst?

Gezellige drukte op donderdagochtend op het Pelmolenpad. De enorme blauwe tent staat inmiddels fier overeind, het terrein wordt verder aangekleed, de eerste foodtrucks arriveren en aan het immense podium wordt druk gewerkt. Beetje bij beetje wordt het terrein een festivalterrein. Klaar om zaterdag zo'n 9.000 enthousiaste bezoekers te verwelkomen.

Live in Hoorn is de laatste jaren steevast uitverkocht, maar staat waarschijnlijk toch voor het slotakkoord. De bouw van zo'n 600 woningen op de huidige locatie lijkt een einde te maken aan een succesformule. Want de zoektocht naar een alternatieve locatie, blijkt een lastige. De organisatie is sinds de start in 2007 in handen van Kees Verbeek, Marinus Zoutendijk en Rob Ursem. Kees Verbeek: "Ons concept is dat alle artiesten op één podium staan, in één tent. We zijn erg gecharmeerd van het nieuwe stadsstrand. Daar zou je een heel mooi nieuw concept kunnen lanceren: Hoorn at Sea. Dat zou voor ons heel mooi zijn, maar de gemeente heeft afspraken met bewoners gemaakt dat er geen grote evenementen worden gehouden, dus dat is ingewikkeld. Andere locaties zien wij op dit moment nog niet." Tekst gaat verder onder de foto.

Terug in de tijd: Kees, Rob en Marinus in 2007 - Foto: Live in Hoorn

Het Julianapark valt bijvoorbeeld af. "Dan zouden we naar meerdere podia moeten en de vraag is of je dat moet willen. Voor ons is dat minder geschikt." Geluiden dat de start van de bouw op de huidige locatie pas volgend jaar november start, biedt hoop voor de editie van 2024. "Heel misschien dat hier nog iets kan, maar we gaan ervan uit dat het op het Pelmolenpad de laatste editie is." Heel dorp Ondertussen wordt er druk verder gesjouwd, opgebouwd en aangelegd. "Er komt nogal wat bij kijken", weet Rob Ursem. "Denk aan stroom, water, hekken. Je bouwt hier in een week tijd eigenlijk een heel dorp op." Is dat voor het laatst? Kees Verbeek legt zich nog niet neer bij een afscheid: "Ik denk dat het zonde is als het zou stoppen. Maar je hebt wel écht een plek nodig waar je dit hele circus kwijt kunt. Want dat is het wel geworden." Tekst gaat verder onder de foto.

Doe Maar in 2017 op Live in Hoorn - Foto: Live in Hoorn