Groeiend chagrijn om Kaagse vlag op Buitenkaags grondgebied: "We worden geminacht"

Dat 'ie er inmiddels een jaar of zeventien wappert, doet er niet toe. Volgens, in ieder geval een deel van de bewoners van Buitenkaag, dient de Kaagse vlag op 'hun grondgebied' zo snel mogelijk worden vervangen door een exemplaar met daarop het wapen van Buitenkaag. Van oudsher werken beide dorpen, die weliswaar gescheiden zijn door de Ringvaart én een provinciale grens, veelvuldig samen en houden er dan ook nog altijd een gezamenlijke dorpsraad op na. Maar het huwelijk begint steeds meer scheurtjes te vertonen.

Zo werd onlangs door een groep Buitenkagers een eigen dorpsraad opgericht, volgens één van de initiatiefnemers omdat de belangen van Buitenkaag stelselmatig ondergeschikt worden gemaakt aan die van Kaag. "Er wordt niet geluisterd naar wat de mensen in Buitenkaag willen", aldus Benita Verhoef, voorzitter van de kersverse dorpsraad van Buitenkaag. "Het gaat met name om wat er in Kaag speelt."

"Het voelt als bezet gebied, het klopt niet" Benita Verhoef, voorzitter dorpsraad Buitenkaag

En dan is er óók nog de Kaagse vlag die fier en volgens sommigen, ronduit provocatief wappert op Buitenkaags grondgebied. "Het voelt als bezet gebied", zo omschrijft Verhoef haar gevoel. "Het is natuurlijk geen vergelijking met wat in Oekraïne speelt, maar dit klopt niet." Al meerdere keren werd bij de gezamenlijke dorpsraad het verzoek neergelegd een eigen vlag te mogen voeren maar dat is tot op heden niet gehonoreerd.

Discussie over waarde enquête Volgens de aanjagers van de eigen dorpsraad voor Buitenkaag bestaat er grote steun voor hun initiatief tot afsplitsing. "We zijn het hele dorp afgegaan", zo vertelt secretaris van de Buitenkaagse dorpsraad Paulette van den Berk. "We hebben iedereen gesproken en een enquête achtergelaten." Op de vraag of de oprichting van die eigen dorpsraad een goed idee is, reageerde volgens de initiatiefnemers maar liefst zevenenzestig procent met een 'ja'.

"Het zijn oproerkraaiers" bewoonster Kaag

In buurgemeenschap Kaag wordt ondertussen met argusogen naar de ontwikkelingen in Buitenkaag gekeken. "Het zijn oproerkraaiers", zo laat een Kaagse dame weten die met de auto het pondje de oversteek waagt naar Buitenkaag. Haar bijrijder vult aan: "Ze schijnen die enquête bij een beperkt aantal mensen gehouden te hebben. Als je de juiste mensen uitkiest, heb je honderd procent kans dat ze het met je eens zijn." Een geluid dat volgens Buitenkager Verhoef precies de verhoudingen weergeeft tussen beiden gemeenschappen. "Het is allemaal wantrouwen", zo schat Verhoef in. "Ze hebben nooit de moeite genomen de enquête in te kijken. De uitslag komt hun niet uit. Daarom worden we geminacht en wordt er helemaal niets mee gedaan."

Vervangende Buitenkaagse vlag ligt al klaar Om uit de impasse te komen én om die eigen vlag te kunnen voeren, hebben de initiatiefnemers van de Buitenkaagse dorpsraad de hulp gevraagd van de gemeente Haarlemmermeer, waar Buitenkaag onder valt. Ondertussen ligt de beoogd vervanger van de Kaagse vlag al klaar. "We hebben gemeente Haarlemmermeer gevraagd ons daarin te faciliteren", aldus secretaris van den Berk. "We gaan ervan uit dat het binnenkort geregeld is."