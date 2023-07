Leerlingen Copernicus halen fietsend ruim 1.500 euro op met Elfstedentocht

Alle deelnemende leerlingen op de Hoornse school hebben de afgelopen weken zowel individueel als met de klas getraind, om zich voor te bereiden op deze lange fietstocht. Zo fietsten de scholieren langs verschillende routes in West-Friese plaatsen, maar ook op plekken buiten de regio. Daarnaast zijn ze druk aan de slag gegaan om sponsoren te zoeken, die een bijdrage willen leveren voor een goed doel waar de Hoornse school Copernicus ieder jaar voor fietst.

"Het initiatief is vanuit de school ontstaan", vertelt Huub van Maanen. De docent Lichamelijke Opvoeding van het Hoornse Copernicus rijdt de tocht al meerdere jaren met zijn leerlingen. "In het vak LO hebben we Bewegen, Sport en Maatschappij. De leerlingen moesten voor tien weken een trainingsschema opstellen, deze ook uitvoeren, en zo trainen voor de Elfstedentocht op de racefiets. Die fietsen hebben ze elf weken van de school geleend.”

Slapen in tentjes

Met een vrachtwagen werden de racefietsen en slaapspullen van de middelbare scholieren uit Hoorn naar Friesland vervoerd. Vol goede moed vertrokken de 30 leerlingen van klas H4B en een aantal leraren gisteren om 10.30 uur vanuit Bolsward op hun racefiets, voor hun tocht langs de elf Friese steden.

"We hebben een prachtige eerste dag gehad, alleen de wind zat ons tegen", legt Van Maanen uit. "Aan het begin van de rit hadden we deze in de rug, maar met nog ongeveer 70 kilometer te gaan hadden was het bijna om te huilen. Maar de leerlingen hebben het allemaal geweldig gedaan."

Na de eerste dag stond de kilometerteller bij Lars, een van de deelnemers, op bijna 150 kilometer. Hij en zijn klas hebben hier iets meer dan zes uur over gedaan. Even voorbij Dokkum werden de tentjes opgezet, de fietsen nagekeken, en na een goede nacht slapen kon de tocht hervat worden.

Terug bij Bolsward

Vandaag ging de fietstocht langs de Elfstedenroute in Friesland verder. Met de lunchpauze moesten de scholieren nog ongeveer een kwart van de afstand afleggen. Vanmiddag rond 15.00 uur kwamen de leerlingen terug bij Bolsward, en hadden zij ruim 250 kilometer in de benen zitten.

"Het was hartstikke warm, maar we hadden de wind voor het grootste gedeelte mee", zegt leerling Job. Op de vraag wat hij het mooiste aan de fietstocht van de afgelopen twee dagen vindt, antwoordt hij met een lach: "Dat we vanmiddag even mochten stoppen en wat gingen eten en drinken."

PuurForKids

De organisatie PuurForKids, waar de school voor fietste, zet zich in voor minder rijke kinderen en jongeren. Een cheque van 1.500 euro wordt binnenkort overgedragen.

"Het gaafste aan dit project en deze weken is dat je iets kunt betekenen voor een goed doel", vertelt docent Huub. "Ook volgend jaar willen we hier zeker weer een vervolg aangeven, met een andere organisatie die we steunen. Ik hoop dat we dan net zo'n enthousiaste groep hebben als nu."