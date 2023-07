Bacterie kleurt sloot in Amsterdamse Bos roze

Een opvallend tafereel in het Amsterdamse Bos: een sloot nabij de A9 is volledig roze gekleurd. De 'boosdoener' is een bacterie die onder de huidige omstandigheden goed gedijt.

Sloot in Amsterdamse Bos kleurt volledig roze - Foto: VLN/Vivian Tusveld

Het gaat om de purperbacterie. Die bacterie komt in water voor en vermenigvuldigt zich razendsnel als dat water 15 graden of kouder is, meldt het Amsterdamse Bos op Facebook.

Omdat de bacterie voor irritatie kan zorgen, raadt de bosbeheerder af de sloot in te gaan. Dat geldt ook voor dieren. Hondeneigenaren worden daarom geadviseerd hun viervoeter bij het water weg te houden.