Sara volgt moeder en zus op als Miss Westfriese Folklore: 'Traditie in ere houden'

De binnenstad van Schagen stroomt deze donderdagen weer vol met vrijwilligers in traditionele West-Friese kledingdracht tijdens de Westfriese Folklore. En daar hoort een Miss bij, die op de sjees mee mag, zwaait naar de toeschouwers en dus echt in het middelpunt van de belangstelling staat. Dit jaar mag Sara van Dijk uit De Gouwe dit voor haar rekening nemen.

Miss Westfriese Folklore - Foto: NH Media / Kelly Blok

Ongeveer een maand geleden kreeg de West-Friese Sara van Dijk na een missverkiezing met dertien andere enthousiaste dames te horen dat zij Miss Westfriese Folklore van 2023 mocht worden. Aan haar dus de eer om voorop met paard en wagen de velen toeschouwers toe te zwaaien. Dat doet ze, ondanks dat het soms nog een beetje onwennig voelt, met veel plezier. "Vind het er leuk aan dat je de Nederlandse traditie een beetje in eer kan houden", vertelt de Miss dan ook. Familietraditie Dat Sara meedeed aan de missverkiezing is niet zo gek, want haar familie doet al jaren met veel plezier mee aan de optochten. Maar dat niet alleen, twee gezinsleden van Sara gingen haar als Miss al voor. "Mijn moeder is ook Miss geweest en mijn zus ook", vertelt Sara trots. Dat is voor haar erg bijzonder en het begint inmiddels dus bijna een familietraditie te worden. In onderstaande video is te zien hoe Sara haar dag als Miss Westfriese Folklore eruitziet (tekst gaat door onder de video).

Sara van Dijk is Miss Westfriese Folklore - NH Nieuws

De komende donderdagen is Sara dus in de binnenstad van Schagen in een prachtige jurk te bewonderen als Miss, maar dat is wel even een ander kostuum dan wat ze op haar werk draagt. De West-Friese werkt namelijk bij de Marechaussee. "Dat is iets stoerder allemaal, dit is allemaal wat vrouwelijker. Ook wel eens leuk", lacht de Miss.