Ernst en Cynthia zijn 50 jaar oud én 50 jaar getrouwd, hoe kan dit?

Ze zijn dit jaar allebei vijftig jaar oud geworden en ook nog eens vijftig jaar met elkaar getrouwd. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar zo staat het wel in het trouwboekje van Ernst en Cynthia Knaapen uit Castricum. In plaats van 2002 staat er als jaartal 1973 op het boterbriefje. Foutje bedankt! Desondanks gaat het stel hun 'jubileum' vandaag groots vieren.

Toen Cynthia vlak na hun bruiloft in 2002 de fout ontdekte in het trouwboekje schrok ze toch wel even. "Je vraagt je toch af of ons huwelijk wel rechtsgeldig is. Op de achterkant van de akte staat echter ook een handgeschreven tekst van de pastoor die ons voor de kerk heeft getrouwd. Die tekst is ons dierbaar en daarom hebben we het maar zo gelaten."

Mooiste meisje

Al vanaf hun 16e zijn de twee een stel. "Ik zag hem op de kermis en vond het meteen een leuke jongen maar hij had het op dat moment te druk met de attracties", vertelt Cynthia. Een week later sprong de vonk wel over in café Papillon dankzij een gezamenlijke vriend die het stel koppelde. "Ze was het mooiste meisje van de klas", vertelt Ernst. "Het was liefde op het eerste gezicht."