Jan van der Horst (80) gaf zijn Tourticket aan zijn ploeggenoot en heeft daar nóg spijt van

Geen wielrenner die ‘nee’ zegt tegen de Tour de France, maar Jan van de Horst deed het in 1968. De Haarlemmer zou van start gaan in het wielerspektakel, maar had last van faalangst. Hij trok zich op het laatst moment terug. Van die beslissing heeft hij nog steeds spijt, vooral omdat hij nadien nooit meer de kans kreeg de Ronde van Frankrijk te rijden. ''Ik kan het van mezelf niet uitstaan dat ik de kans niet heb gegrepen.''

De legende wil dat de thermische baden in het Franse Vogezenstadje Vittel een weldadige werking hebben op lichaam én geest. Nog steeds stoppen er dagelijks bussen vol met vooral oudere mensen die zich, volgens de toeristische folders, ‘een heilzame pauze gunnen.’

Smet

Jan van der Horst (80) behoort met zijn tachtig jaar tot de doelgroep, maar als hij op weg naar zijn vakantiebestemming door Frankrijk tuft, rijdt hij liever honderd kilometer om dan dat hij door het kuuroord rijdt. In Vittel nam zijn leven in 1968 een wending waaraan hij liever niet wordt herinnerd. ''Een smet op mijn loopbaan'', zegt hij op de bank van zijn huiskamer in de Haarlemse Leidsebuurt.

Reserve

Als tweedejaars prof in de wielerploeg van Caballero (sigarettenmerk, red.) is Van der Horst dat jaar bezig aan een uitstekend seizoen, met onder meer een sterk optreden in Parijs-Nice en enkele voorjaarsklassiekers. Toch vindt de keuzecommissie van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) hem aanvankelijk niet goed genoeg om deel uit te maken van het team rond kopman Jan Janssen dat Nederland gaat vertegenwoordigen in de 55ste Tour de France (er werd in die tijd gereden met nationale teams in plaats van sponsorploegen).

Tegenzin

Wel vraagt de keuzecommissie hem, in samenspraak met ploegleider Ab Geldermans, of hij zich beschikbaar wil houden voor het geval renners geblesseerd zouden raken of om een andere reden niet meekunnen naar Frankrijk. Na het afhaken van Rini Wagtmans, die een geschil heeft over de verdeling van het geld dat de ploeg in de Tour zou verdienen, wordt Van der Horst gepromoveerd tot zijn vervanger.

In die hoedanigheid meldt hij zich op donderdag 25 juni 1968, twee dagen voor de start, in Vittel. Daar komt op dat moment ook Henk Nijdam aan. Nijdam is dan al een wat oudere coureur, die met tegenzin naar de startplaats is gereden omdat Van der Horst zijn plaats in de selectie inneemt.